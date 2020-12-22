العثورُ على هاتف بجاني في بلدة القماطية!

كشفت مصادر إعلاميّة، أن "شعبة المعلومات عثرت على هاتف الضحيّة جوزيف بجاني قرب منزله في الكحالة وذلك في بلدة القماطية".وبحسب مصادر أمنية، "لم يُعرف إذا ما تقصّد الجناة رمي الهاتف في القماطية أو أنّه سقط منهم".يُذكر أن صباح أمس الإثنين، ثلاثة مسلحين ملثّمين نفذوا عملية الإغتيال حيث أقدموا على إطلاق الرصاص من مسدس كاتم الصوت على الضحية، بينما كان يهمّ بنقل أولاده إلى المدرسة، فأُصيب بطلقات عدة نقل على أثرها إلى مستشفى السان شارل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.