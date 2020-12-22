سرقة سيارة في منطقة المنية

أقدم مجهولون على سرقة سيارة من نوع مرسيد من أمام مقهى في منطقة المنية طريق البحري و تعود السيارة للمواطن "ا ج".

وقد حضرت دورية من القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت التحقيقات لمعرفة هوية السارقين لتوقيفهم.