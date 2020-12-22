شقيقتان غادرتا منزلهما ولم تعودا

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة:- ايناس محمد الكرحو (مواليد عام 1997، سورية) وشقيقتها القاصر: ميرنا محمد الكرحو (مواليد عام 2003، سورية)اللتان غادرتا بتاريخ 21-12-2020 مكان اقامتهما الكائن في محلة ساقية الجنزير، ولم تعودا حتى تاريخه.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكانهما، الاتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 771962-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.