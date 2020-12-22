في الهرمل.. 46 إصابة كورونا جديدة وحالة وفاة

أفادت "لجنة الترصد والتتبع" في الهرمل، بأن ستة واربعين اصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت اليوم، إضافة الى حالة وفاة واحدة.



وأضاف البيان: "يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام في انتظار قرار الوزارة في شأن حملات الفحوص".