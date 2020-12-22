3 سرقات في قضاء حاصبيا

إدعى امام مخفر حاصبيا المواطن ا. ح بسرقة سيارة رينو كانكو من جانب منزله في مدينة حاصبيا.

كذلك ادعى المواطن ن . د بسرقة حطب بقيمة 3 ملايين ليرة تقريبا، وفي بلدة ميمس قضاء حاصبيا قام مجهولون بسرقة مبلغ من المال من منزل المدعو ك.ا وعلى الفور باشر مخفر حاصبيا في قوى الامن الداخلي بالتحقيق.