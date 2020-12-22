وكالة الداخلية في "التقدمي": 27 حالة كورونا في المتن الأعلى وحالة وفاة

سجلت 27 حالة ايجابية ليوم الثلاثاء، لمصابي فيروس الكورونا في قرى المتن الاعلى وبلداته، وحالة وفاة واحدة، على ما نشرته خلية الازمة التابعة لـ "وكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي". وجاءت على النحو الآتي:* حمانا: 7* قرنايل: 5* بتخنيه: 1* صليما: 5* فالوغا: 1* كفرسلوان: 3* الخلوات: 1* بزيدين: 1* القلعة: 3* رأس المتن: حالة وفاة واحدة".