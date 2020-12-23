لبنان

أسئلة لا أجوبة عليها

Lebanon 24
23-12-2020 | 00:21
A-
A+
Doc-P-777433-637442798146204705.jpg
Doc-P-777433-637442798146204705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يطغى خلاف مرجع مستقيل ووزير مقرّب منه، بأسئلة لا أجوبة عليها، لا من المقربين ولا من البعيدين، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
يطغى خلاف مرجع مستقيل ووزير مقرّب منه، بأسئلة لا أجوبة عليها، لا من المقربين ولا من البعيدين (اللواء)
lebanon 24
23/12/2020 09:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: متفائل إلى حد ما بقرب التوصل إلى اتفاق للخلاف الخليجي يكون مرضيا لجميع الأطراف
lebanon 24
23/12/2020 09:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الكويتي: السعودية وقطر على استعداد لإنهاء خلافاتهما
lebanon 24
23/12/2020 09:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال استقباله وزيرة العدل: الرسالة لمجلس النواب حول التدقيق الجنائي مستقلّة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية شكليّة كانت أم عميقة لأنّ هدفها معالجة مأساة وطنيّة كبيرة
lebanon 24
23/12/2020 09:25:42 Lebanon 24 Lebanon 24

خلاف

وزير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2020-12-23
09:21 | 2020-12-23
09:10 | 2020-12-23
09:00 | 2020-12-23
08:58 | 2020-12-23
08:33 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website