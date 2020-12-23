نأي بالنفس

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Lebanon 24
23-12-2020
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ينأى وزير سابق بنفسه عن صياغة مواقف، تؤثر سلباً على مجرى التفاوض الوزاري، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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