شبكة مُحترفة تولّت تصفية بجّاني

في حين تسلَّمت شُعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ملف التحقيق في جريمة تصفية الشاب جوزف بجاني أمام منزله في الكحالة، كشفت المعلومات التي توافرت لـ"السياسة" أن "التحقيقات تشير إلى أن الجناة الذين نفذوا هذه الجريمة، يشكلون شبكة محترفة ومنظمة إلى أقصى الحدود، حتى تتمكّن من قتل المغدور بهذه الطريقة المدروسة، ما يدل بوضوح على أن بجاني كان مراقباً على مدى أيام طويلة، لناحية توقيت خروجه من المنزل وتحديد الوقت بدقة، وكذلك العودة إليه، في وقت علم أن الأجهزة المعنية المولجة بالتحقيقات بدأت تعمل على تفريغ أشرطة كاميرات المراقبة في محيط منزل الضحية، وفي الشوارع المجاورة لمسرح الجريمة، توازياً مع كشف القوى الأمنية عن موقع هاتف الضحية".