مبادرة ميتة

يقول وزير سابق ان كل الكلام عن المبادرة الفرنسية صار للاستهلاك الكلامي لان المبادرة في ذاتها قتلت على ايدي الفرنسيين انفسهم بعدما ارتضوا التنازل عن الاسس التي قامت عليها.