في الانتظار

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Lebanon 24
23-12-2020 | 04:26
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أجرى وزير خليجي بارز عملية صيانة لمنزله في منطقة جبلية، إذ كان من المفترض أن يأتي في عطلة الأعياد، وقال لوكيله في لبنان: لننتظر ماذا سيحدث عندكم.
 
المصدر: النهار
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