لبنان

تقارب

Lebanon 24
23-12-2020 | 04:27
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تستمر عمليات التقارب بين قيادات إحدى الطوائف على خلفية بعض الملفات، على رغم الخلافات السياسية بينها.
المصدر: النهار
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تقارب

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