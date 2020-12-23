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Lebanon 24
23-12-2020 | 04:33
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لوحظ ان اي عضو في “كتلة التنمية والتحرير” لم يرد على النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان التي شبهت المجلس بثكنة يقودها الرئيس نبيه بري، متحدثةً عن عدم اكتراثه بالتصويت وآليته، فكل شيء يكون قد حضره مسبقاً.
المصدر: النهار
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بولا يعقوبيان

نبيه بري

مجلس النواب

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