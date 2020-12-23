لبنان

رفض للخارجية

Lebanon 24
23-12-2020 | 04:49
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يعبّر معظم الأطراف عن رفض تولي حقيبة الخارجية تجنباً للحرج في تمثيل "دولة فاشلة" أمام المحافل العربية والدولية.
المصدر: نداء الوطن
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