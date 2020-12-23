4 أسماء من اختيار الحريري..

أشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الأجواء الإيجابية التي أشاعها الحريري أثناء مغادرته قصر بعبدا، وإعلانه عند لقاء آخر مع عون، أمر يبشّر بالخير، على أن لا تعود الأمور وتتعرقل كما كان يحصل بُعيد الإجتماعات السابقة".الحجار كشف أن "رئيس الجمهورية كان قد قدّم للحريري سابقا لائحة تضم أسماء مسيحيين للتوزير، والرئيس المكلّف إختار 4 أسماء من اللائحة، وعاد وسلّم عون صيغة حكومية سابقا، أما في حال كان هناك بعض الملاحظات لعون على بعض الحقائب، فهذا أمر يخضع للنقاش، إذ وحسب الدستور، رئيس الجمهورية شريك رئيس الحكومة المُكلّف في التوقيع على مراسيم الحكومة".وذكّر الحجار أن "الحريري لا زال يعمل تحت سقف المبادرة الفرنسية، والمعايير المعتمدة هي الكفاءة والإختصاص، من أجل تأليف حكومة تحوز على الثقة الداخلية كما والخارجية"، متأملا ان تتم عملية التشكيل قبل عيد الميلاد.