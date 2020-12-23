العدل والداخلية بين عون والحريري.. ماذا كشف عطالله؟

لفت عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله في حديثه مع "الأنباء الإلكترونية" إلى أن أحد "الطروحات التي تناقش حولها الرئيسان عون والحريري كان تسمية رئيس الجمهورية 6 وزراء، وتسمية الثنائي الشيعي 6 وزراء، على أن يكون للحريري تسمية 5 وزراء، ويُسمى الوزير الأخير في تشكيلة الـ18 بالتوافق بين الحريري وعون".إلّا أن عطالله رأى ان "الأجواء كانت إيجابية، إذ بنى الطرفان نقاشهما على قواسم مشتركة وردت في طرحيهما السابقين، لكن الأمور لم تنتهِ بعد، ويتم حاليا توزيع عدد الوزراء وفق الجداول المذهبية والسياسية، وفي حال تم الإتفاق على هذا الأمر، يكون الرجلان قد قطعا مسافة طويلة، وتبقى عملية إسقاط الأسماء، وهي الأقل تعقيدا".أما لجهة الخلاف حول وزارتي الداخلية والعدل، فقد ذكر عطالله أن "عون يطالب بالداخلية من مبدأ المداورة، وبالعدل من مبدأ وعد سابق، وفي حال تمت عملية المداورة وسمّى رئيس الجمهورية وزير الداخلية، قد تؤول العدل إلى الحريري".