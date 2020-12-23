لبنان

العدل والداخلية بين عون والحريري.. ماذا كشف عطالله؟

Lebanon 24
23-12-2020 | 06:10
A-
A+
Doc-P-777461-637443006997118801.jpg
Doc-P-777461-637443006997118801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله في حديثه مع "الأنباء الإلكترونية" إلى أن أحد "الطروحات التي تناقش حولها الرئيسان عون والحريري كان تسمية رئيس الجمهورية 6 وزراء، وتسمية الثنائي الشيعي 6 وزراء، على أن يكون للحريري تسمية 5 وزراء، ويُسمى الوزير الأخير في تشكيلة الـ18 بالتوافق بين الحريري وعون".

إلّا أن عطالله رأى ان "الأجواء كانت إيجابية، إذ بنى الطرفان نقاشهما على قواسم مشتركة وردت في طرحيهما السابقين، لكن الأمور لم تنتهِ بعد، ويتم حاليا توزيع عدد الوزراء وفق الجداول المذهبية والسياسية، وفي حال تم الإتفاق على هذا الأمر، يكون الرجلان قد قطعا مسافة طويلة، وتبقى عملية إسقاط الأسماء، وهي الأقل تعقيدا".

أما لجهة الخلاف حول وزارتي الداخلية والعدل، فقد ذكر عطالله أن "عون يطالب بالداخلية من مبدأ المداورة، وبالعدل من مبدأ وعد سابق، وفي حال تمت عملية المداورة وسمّى رئيس الجمهورية وزير الداخلية، قد تؤول العدل إلى الحريري".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2020-12-23
09:21 | 2020-12-23
09:10 | 2020-12-23
09:00 | 2020-12-23
08:58 | 2020-12-23
08:33 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website