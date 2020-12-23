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لبنان
دولة معنية تكثّف حراكها اللبناني في الأيام الماضية.. كتعويض!
Lebanon 24
23-12-2020
|
06:09
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دولة معنية تكثّف حراكها اللبناني في الأيام الماضية كتعويض لمحطة أساسية كانت مرتقبة وألغيت، وفق ما أفادت "الأنباء الالكترونية".
المصدر: الأنباء الالكترونية
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