لبنان

دولة معنية تكثّف حراكها اللبناني في الأيام الماضية.. كتعويض!

Lebanon 24
23-12-2020 | 06:09
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دولة معنية تكثّف حراكها اللبناني في الأيام الماضية كتعويض لمحطة أساسية كانت مرتقبة وألغيت، وفق ما أفادت "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: الأنباء الالكترونية
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