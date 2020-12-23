تيار سياسي حاول تطييف وتسييس اقتراح قانون طيّر الجلسة التشريعية

تيار سياسي حاول في بيان رسمي تطييف وتسييس اقتراح قانون طيّر الجلسة التشريعية رغم خلفيته الاصلاحية التي تؤمن وفراً لخزينة الدولة، بحسب "الأنباء الالكترونية".