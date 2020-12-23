لبنان

سلالة كورونا الجديدة ولبنان.. هل يتم إقفال المطار؟

Lebanon 24
23-12-2020 | 06:13
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تشغل سلالة كورونا الجديدة بال العالم عموما، واللبنانيين خصوصا، بعد المعاناة الطويلة مع الفيروس منذ سنة حتى اليوم. وقد أبدوا تخوّفهم من عودة الأمور إلى نقطة الصفر، خصوصا بعد إنتاج اللقاح وفقا للسلالة الأصلية.

وفي السياق، يواصل لبنان تسجيل أرقامٍ مرتفعة جدا، إذ أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 1693 إصابة جديدة، و17 حالة وفاة بالفيروس في غضون 24 ساعة.

أخصائي أمراض الجهاز التنفسي وأمراض الرئة في الجامعة الأميركية الدكتور صلاح زين الدين أشار في حديث مع "الأنباء" الالكترونية إلى أن "الدراسات متواصلة من أجل الإطلاع على كافة جوانب السلالة الجديدة، إلّا أنه وحتى الآن، المعلومات المتوفرة تقول أنه أسرع إنتشارا، لكنه ليس أشرس من السلالة الأصلية، ولن يكون له تأثير مغاير على الناس، كما أن العوارض هي نفسها، وليس دقيقا ما أشيع حول إحتمال إصابته الأطفال بنسب أكثر، أو إنتشاره بينهم بشكل أوسع".

وفي السياق، تابع زين الدين: "قد يكون المصابون السابقون طوّروا مناعة ضد فيروس كورونا، لكنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه المناعة ستكون فعالة تجاه السلالة الجديدة أو لا". ولفت زين الدين إلى أن "فحص الـPCR العادي يكشف إصابة مختلف المصابين بفيروس كورونا، لكن لا يمكنه تحديد ما إذا كان المريض أصيب بالسلالة الجديدة أو القديمة، والأمر يتم اليوم عبر فحص جيني، لكن فحص الـPCR قد يتطور ليفصل بين السلالة الجديدة والقديمة".

وحول الإجراءات الواجب إتخاذها في لبنان، فقد إستبعد زين الدين "الحاجة لإعادة إقفال المطار، أو حتى وقف الرحلات إلى الدول التي تسجّل إصابات بالسلالة الجديدة، إلّا أنه وجب الإنتباه لجهة القادمين من هذه الدول، ومراقبة الوضع".

كما أبدى زين الدين تخوّفه من مرحلة الأعياد المقبلة، وتوقع "زيادة في نسبة الإصابات المسجّلة بسبب التخالط وإهمال الإجراءات الوقائية".
 
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