حزب يلوّح بالفدرالية

يتعمّد رئيس حزب طرح اللامركزية الموسعة من دون أن يُحدد اذا كانت إدارية أو سياسية ملوّحاً بالفدرالية في وجه طارحي تغيير النظام، بحسب أسرار "الجمهورية".

