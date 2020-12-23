لبنان

مرجع روحي لموظف كبير: "لا أغطيك"

Lebanon 24
23-12-2020 | 06:18
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نقل عن أحد المراجع الروحية أنه قال لموظف كبير: أنت مسؤول عن القرارات التي تتخذها ولكن إعلم أنني لا أغطيك، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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