لبنان

ملف جرى عكس التفاهم!

Lebanon 24
23-12-2020 | 06:20
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يعتبر مسؤول كبير أنّ التعامل مع مرجع بارز في ملف حالي جرى عكس التفاهم بيننا في الملف نفسه لمرتين سابقتين، بحسب أسرار "الجمهورية". 
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