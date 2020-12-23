17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
معطيات تفاؤلية ووقائع صَلبة
Lebanon 24
23-12-2020
|
07:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
خالفَ الرئيس المكلف سعد الحريري، في تصريحه من القصر الجمهوري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كل التوقعات التي كانت قد وضعَت هذا اللقاء في الإطار الشكلي إكراماً للمسعى الذي قام به البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وانّ الأمور ستقف عند هذا الحد. لكنّ تصريحه المتفائل في التشكيل قبل عيد الميلاد، الذي يُصادف بعد غد الجمعة، وانّ الاجتماعات ستبقى مفتوحة حتى الاتفاق على حكومة، شَكّل مفاجأة من العيار الثقيل، وأثبتَ، في حال التوَصّل الى حكومة، أنّ العقدة محلية بامتياز، وانّ وساطة الراعي أثمَرت في تقريب وجهات النظر وحَصر نقاط الخلاف. ولكن مَن قال انّ هذا الجو الإيجابي يختلف عن أجواء إيجابية شبيهة انتهت إلى ما انتهت إليه؟ ولماذا المناخ المتفائل اليوم يختلف عن المناخات المتفائلة سابقاً؟ وهل هو جَو مصطنع أم حقيقي؟ وما الذي قاد إلى هذا التفاؤل، بمعنى مَن تنازل لِمَن؟ وما الضمانات التي حصل عليها كل فريق ليقدّم التنازلات المطلوبة؟ وما مصير الثلث المعطّل؟
قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ الحريري لم يكن مضطرّاً إلى بَث هذا الجو التفاؤلي لو لم يستند إلى معطيات تفاؤلية ووقائع صَلبة، لأنّ الرأي العام اللبناني مَلّ من الوعود التي سرعان ما تَتبخّر، ولكن يبدو انّ ما بين حَصر نقاط الخلاف بواسطة البطريرك، وبين تَعهّد "حزب الله" بأنه سيكون حصّته ضمن الثلث المعطّل، سَلكت الأمور مسارها، إنما يبقى 3 ملفات أساسية:
ـ الملف الأول: تسمية الوزراء المسيحيين الذين يتمسّك العهد بتسميتهم، ويرفض أي مساومة في هذا الأمر كما يعلن ويصرِّح.
ـ الملف الثاني: الحقائب الوزارية وما إذا كان سيتمكّن من انتزاع وزارتي العدل والداخلية، وهل يقبل الحريري بالتنازل عن وزارة الداخلية؟
ـ الملف الثالث: يتّصِل بالعلاقة بين الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وهذه العقدة توازي في حد ذاتها العقدة الحكومية، إلا إذا كانت وساطة البطريرك نجحت في التقريب بينهما أيضاً في ظل الحديث عن سَعي لِجَمعهما في بكركي.
المصدر: الجمهورية
تابع
الأكثر قراءة
بشرى سارة للبنانيين… سعر صرف الدولار يتراجع إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
بشرى سارة للبنانيين… سعر صرف الدولار يتراجع إلى هذا المستوى!
20:29 | 2020-12-22
22/12/2020 08:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقائه عون.. الحريري يعلن عن خبر سار حول الحكومة
Lebanon 24
بعد لقائه عون.. الحريري يعلن عن خبر سار حول الحكومة
17:21 | 2020-12-22
22/12/2020 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتي كبير يرد على سلامة: أعطِ الأمر وحرروا أموالنا (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتي كبير يرد على سلامة: أعطِ الأمر وحرروا أموالنا (فيديو)
09:30 | 2020-12-22
22/12/2020 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يفجع النجم العربي الشهير بأقرب الناس.. الدفن في انكلترا
Lebanon 24
الموت يفجع النجم العربي الشهير بأقرب الناس.. الدفن في انكلترا
15:00 | 2020-12-22
22/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انهيار لبنان بات وشيكاً ومخطط خارجي مقابل إنكار محلي وترقب لموقف إيران
Lebanon 24
انهيار لبنان بات وشيكاً ومخطط خارجي مقابل إنكار محلي وترقب لموقف إيران
12:30 | 2020-12-22
22/12/2020 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:21 | 2020-12-23
تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة الأعياد
09:21 | 2020-12-23
تلقى حجراً على رأسه بسبب موقف سيارة
09:10 | 2020-12-23
خروقات جوية وبحرية للعدو.. والجيش يصدر بيانين
09:00 | 2020-12-23
جلسة عاصفة بين عون والحريري.. شروط دولية وتنازلات والأول لا يريد الثاني
08:58 | 2020-12-23
اعتصام لموظفي مياه لبنان الجنوبي في صيدا
08:33 | 2020-12-23
قرار لمحافظ الجنوب بإقفال مالية صيدا يومين
فيديو
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
15:00 | 2020-12-22
23/12/2020 09:28:51
Lebanon 24
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
09:00 | 2020-12-22
23/12/2020 09:28:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب أردوغان يتلعثم ويتوقف فجأة عن الكلام.. فيديو يوثق كل شيء
Lebanon 24
نائب أردوغان يتلعثم ويتوقف فجأة عن الكلام.. فيديو يوثق كل شيء
08:30 | 2020-12-22
23/12/2020 09:28:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact