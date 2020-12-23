امطار غزيرة ليلاً وطوفان على طرقات طرابلس وضواحيها (صورة)

شهدت مدينة طرابلس وضواحيها مساء أمس الثلاثاء امطارا غزيرة حيث طافت الطرقات بالمياه ما ادى لقطع عدد منها وعدم تمكن السيارات من سلوكها، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد غُمر ايضاً نفق دير عمار باتجاه طرابلس بالمياه ما ادى لقطع الطريق واضطرار المواطنين لسلوك طرقات بديلة داخل البلدة بدل الاوتوستراد العام.وتستمر ازمة غرق الطرقات كما كل سنة، بالاضافة لمأساة نفق دير عمار الذي يغرق كل سنة، منذ تاريخ انشائه، من دون تدخل اي جهة معنية لايجاد حل له.