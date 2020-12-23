إحراق شجرة الميلاد في سير الضنية.. بيان لسامي فتفت ورئيس البلدية

على إثر إحراق شجرة الميلاد في بلدة سير الضنية، عقد نائب المنية الضنية سامي فتفت ورئيس بلدية سير السيد أحمد علم اجتماعاً فورياً وأصدرا البيان التالي:أولاً: نستنكر أشد الاستنكار هذا التصرف الدخيل والغريب على أخلاقيات أبناء الضنية، الذين كانوا على مدى تاريخهم المديد يمارسون احترامهم وتقديرهم لمعتقدات جميع مكونات المجتمع اللبناني.ثانياً: نؤكد على إيماننا وقناعتنا بالعيش الواحد، وأهمية تعزيز ثقافة احترام الأديان، وأي عمل ينافي ذلك مدان ومستنكر بكل المقاييس الإنسانية والوطنية،ثالثاً: إن هذا العمل التخريبي المشبوه لا يعبّر إلا عن فكر صاحبه، وهو تصرف فردي منبوذ شكلاً ومضموناً، وأهل الضنية براء من هذا التصرف، الذي لا يخدم إلا مشاريع تخريبية، ويسيء إلى سمعة هذه المنطقة، التي كانت على الدوام محط استهداف إعلامي لتشويه صورتها.رابعاً: ندعو جميع القوى الأمنية إلى ضرورة كشف ملابسات هذا الاعتداء، ونؤكد على تعاوننا الكامل مع الجهات المختصة، لكشف الحقيقة كاملةً وإحالة الفاعلين إلى القضاء المختص.خامساً: إننا إذ نهنئ اللبنانيين عموماً، والمسيحيين خصوصاً بعيدي الميلاد ورأس السنة، نؤكد لأهلنا المسيحيين في الضنية بأننا سنبقى جنباً إلى جنب، وسنواجه معاً أي عمل أو تصرف يسيء إلى علاقتنا القائمة على العيش الواحد.