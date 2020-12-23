لبنان

إحراق شجرة الميلاد في سير الضنية.. بيان لسامي فتفت ورئيس البلدية

Lebanon 24
23-12-2020 | 07:24
A-
A+
Doc-P-777486-637443052002347819.jpg
Doc-P-777486-637443052002347819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على إثر إحراق شجرة الميلاد في بلدة سير الضنية، عقد نائب المنية الضنية سامي فتفت ورئيس بلدية سير السيد أحمد علم اجتماعاً فورياً وأصدرا البيان التالي:

أولاً: نستنكر أشد الاستنكار هذا التصرف الدخيل والغريب على أخلاقيات أبناء الضنية، الذين كانوا على مدى تاريخهم المديد يمارسون احترامهم وتقديرهم لمعتقدات جميع مكونات المجتمع اللبناني.

ثانياً: نؤكد على إيماننا وقناعتنا بالعيش الواحد، وأهمية تعزيز ثقافة احترام الأديان، وأي عمل ينافي ذلك مدان ومستنكر بكل المقاييس الإنسانية والوطنية، 

ثالثاً: إن هذا العمل التخريبي المشبوه لا يعبّر إلا عن فكر صاحبه، وهو تصرف فردي منبوذ شكلاً ومضموناً، وأهل الضنية براء من هذا التصرف، الذي لا يخدم إلا مشاريع تخريبية، ويسيء إلى سمعة هذه المنطقة، التي كانت على الدوام محط استهداف إعلامي لتشويه صورتها.

رابعاً: ندعو جميع القوى الأمنية إلى ضرورة  كشف ملابسات هذا الاعتداء، ونؤكد على تعاوننا الكامل مع الجهات المختصة، لكشف الحقيقة كاملةً وإحالة الفاعلين إلى القضاء المختص.

خامساً: إننا إذ نهنئ اللبنانيين عموماً، والمسيحيين خصوصاً بعيدي الميلاد ورأس السنة، نؤكد لأهلنا المسيحيين في الضنية بأننا سنبقى جنباً إلى جنب، وسنواجه معاً أي عمل أو تصرف يسيء إلى علاقتنا القائمة على العيش الواحد.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2020-12-23
09:21 | 2020-12-23
09:10 | 2020-12-23
09:00 | 2020-12-23
08:58 | 2020-12-23
08:33 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website