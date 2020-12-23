لبنان

سيارات ودراجات نارية ومنازل ومحلات.. ارتفاع نسبة السرقة يومياً في طرابلس

Lebanon 24
23-12-2020 | 07:20
A-
A+
Doc-P-777487-637443053143882150.jpg
Doc-P-777487-637443053143882150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترتفع يومياً نسبة سرقات السيارات والدراجات النارية في طرابلس حيث لا يخلو يوم من فقدان ما بين 5 الى 10 سيارات في طرابلس وضواحيها بالاضافة لعشرات الدراجات النارية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

معظم اصحاب السيارات المسروقة يقومون بتقديم شكاوى امام القوى الامنية التي تقوم بتسجيلها، من دون التمكن من ايجاد معظم السيارات او القيام بدوريات يومية بين الشوارع لتخفيف نسبة السرقات.

بينما اصحاب الدراجات النارية، يكتفون بنشر خبر سرقة دراجاتهم النارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر فيديو لعملية السرقة بحال وجود كاميرا قريبة من موقع السرقة، وذلك بسبب عدم قانونية ملكية هذه الدراجات النارية ويقيادتها من دون تسجيل، وبالتالي يتعثر عليهم اثبات ملكيتها قبل تقديم شكوى امام القوى الامنية.

الا انه بدأت ايضاً تنتشر في الايام الماضية عمليات سرقة المنازل وخلع المحلات التجارية عند هبوط الليل او مع اول اوقات الفجر، مما ينذر بخطورة الموقف.

وقد شعر مساء أمس الثلاثاء احد ابناء منطقة التبانة بحركة غريبة امام احد المحلات في الشارع حيث تمكن مع عدة شبان بالحي من ضبط 3 اشخاص اثناء قيامهم بخلع احد المحلات في المنطقة، حيث تم تسليمهم للجيش اللبناني وتم تحويلهم للتحقيق على الفور.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:21 | 2020-12-23
09:21 | 2020-12-23
09:10 | 2020-12-23
09:00 | 2020-12-23
08:58 | 2020-12-23
08:33 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website