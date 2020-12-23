سيارات ودراجات نارية ومنازل ومحلات.. ارتفاع نسبة السرقة يومياً في طرابلس

ترتفع يومياً نسبة سرقات السيارات والدراجات النارية في طرابلس حيث لا يخلو يوم من فقدان ما بين 5 الى 10 سيارات في طرابلس وضواحيها بالاضافة لعشرات الدراجات النارية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.معظم اصحاب السيارات المسروقة يقومون بتقديم شكاوى امام القوى الامنية التي تقوم بتسجيلها، من دون التمكن من ايجاد معظم السيارات او القيام بدوريات يومية بين الشوارع لتخفيف نسبة السرقات.بينما اصحاب الدراجات النارية، يكتفون بنشر خبر سرقة دراجاتهم النارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر فيديو لعملية السرقة بحال وجود كاميرا قريبة من موقع السرقة، وذلك بسبب عدم قانونية ملكية هذه الدراجات النارية ويقيادتها من دون تسجيل، وبالتالي يتعثر عليهم اثبات ملكيتها قبل تقديم شكوى امام القوى الامنية.الا انه بدأت ايضاً تنتشر في الايام الماضية عمليات سرقة المنازل وخلع المحلات التجارية عند هبوط الليل او مع اول اوقات الفجر، مما ينذر بخطورة الموقف.وقد شعر مساء أمس الثلاثاء احد ابناء منطقة التبانة بحركة غريبة امام احد المحلات في الشارع حيث تمكن مع عدة شبان بالحي من ضبط 3 اشخاص اثناء قيامهم بخلع احد المحلات في المنطقة، حيث تم تسليمهم للجيش اللبناني وتم تحويلهم للتحقيق على الفور.