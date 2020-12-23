3 حالات "كورونا" على الطائرة القادمة من لندن.. السلالة الجديدة وصلت الى لبنان؟

ثلاث حالات إيجابية وافدة تمّ تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن البارحة
وإلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات إتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصاً على سلامة الجميع
— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 23, 2020
ثلاث حالات إيجابية وافدة تمّ تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن البارحة
وإلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات إتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصاً على سلامة الجميع