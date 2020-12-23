3 حالات "كورونا" على الطائرة القادمة من لندن.. السلالة الجديدة وصلت الى لبنان؟

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر "تويتر" قائلاً: "ثلاث حالات إيجابية وافدة تمّ تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن البارحة

وإلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات إتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصاً على سلامة الجميع".

ثلاث حالات إيجابية وافدة تمّ تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن البارحة

وإلى حين إجراء الفحوصات التفصيلية لتشخيص ماهية الفيروس، على الأشخاص والأسر المعنية والبلديات إتخاذ كافة التدابير الجدية الوقائية وتطبيقها على كل الوافدين من المملكة المتحدة حرصاً على سلامة الجميع — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 23, 2020