تيار "العزم" في عكار كرم عناصر الدفاع المدني في ببنين العبده

كرم "تيار العزم" في عكار عناصر مركز ببنين - العبده في الدفاع المدني، تقديرا لجهودهم الكبيرة وتضحياتهم الجسيمة التي يقدموها لمنطقتهم واهلها، في حضور عدد من أعضاء مكتب التيار في عكار ورئيس وعناصر المركز.وشكر رئيس المركز المكرم هلال الحصني مكتب الرئيس نجيب ميقاتي "الذي لم نعرف عنه سوى الخير، فهو عرف بوسطيته ووطنيته واسراعه في تقديم الخير. كما شكر الدكتور هيثم عز الدين واعضاء المكتب على "هذه اللفتة والمبادرة تجاه عناصر الدفاع المدني، الذين يقدمون الغالي والنفيس في سبيل إنقاذ الغير".وأشار إلى أن "العمل التطوعي شكل من اشكال الخدمة التي تقدم للإنسانية في اي مكان في العالم كالدول الفقيرة ومناطق الحروب والنزاعات، ولقب متطوعين يطلق على كل مجموعة نذرت نفسها وحياتها لمساعدة الآخرين دون مقابل". وأثنى على تضحيات المتطوعين وجهدهم الكبير.عز الدينبدوره، أثنى منسق تيار العزم في عكار الدكتور عز الدين على دور "أبطال الدفاع المدني"، وقال: "‎نجتمع اليوم لنكرم كوكبة من شبان الدفاع المدني في عكار الأبية، يعلونا الفخر بهذه الهمم العالية، والطاقات الشابة التي لا تنفك تضحي بالغالي والنفيس لخدمة أهلها وحفظ حياتهم وأموالهم".ونقل تحيات الرئيس ميقاتي وثناءه الكبير، مكررا "المطالبة بإيلاء عناصر الدفاع المدني، وأنتم من خيرتهم وصفوتهم، الاهتمام الذي يستحقون، والمبادرة إلى تثبيتهم وإقرار حقوقهم، للمساهمة في منحهم الحياة الكريمة التي تشكل أبسط حقوقهم في ذمة الدولة والمجتمع".