لبنان

قرار لمحافظ الجنوب بإقفال مالية صيدا يومين

Lebanon 24
23-12-2020 | 08:33
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 أقفلت مصلحة المالية في سرايا صيدا صباح اليوم أبوابها، انفاذا لقرار محافظ الجنوب منصور ضو الذي قضى بإغلاقها يومي الأربعاء والخميس، بعدما ارتفع عدد الاصابات فيها بفيروس كورونا إلى 4.

وفيما تتابع مصلحة الصحة في محافظة لبنان الجنوبي مستجدات الأوضاع الصحية للمخالطين الذين يلتزمون الحجر المنزلي حتى انتهاء المدة اللازمة بهدف حصر دائرة العدوى، عملت فرق بلدية صيدا على تعقيم مبنى المالية يوم أمس للمرة الثانية على التوالي خلال يومين، حرصا على سلامة الموظفين والمواطنين في آن.
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