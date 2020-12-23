اعتصام لموظفي مياه لبنان الجنوبي في صيدا

ينفذ موظفو مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعتصاما، لليوم الثاني على التوالي، أمام مدخل الشركة عند البوابة الفوقا في صيدا، للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بالعائدات السنوية التي لم يتقاضوها منذ الـ 2015، ومنح الانتاج السنوية، مطالبين الادارات والوزارات المعنية حل هذا الموضوع لتحصيل حقوقهم المكتسبة".