خروقات جوية وبحرية للعدو.. والجيش يصدر بيانين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:



بتاريخ 22/ 12/ 2020 اعتباراً من الساعة 9.20 ولغاية الساعة 10.45 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كما صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 22/ 12/ 2020 ما بين الساعة 9.35 والساعة 11.40، تمّ تسجيل 3 خروقات بحرية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 482 متراً.



تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.