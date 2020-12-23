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لبنان
تلقى حجراً على رأسه بسبب موقف سيارة
سمر يموت
|
Lebanon 24
23-12-2020
|
09:21
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تطوّر خلاف على ركن سيارة في منطقة السعديات الى شتائم متبادلة وتهديد وتراشق بالحجارة، حتى أنّ أحدها أصاب الجهة الخلفية لرأس أحد المتخاصمين. ماذا بيّنت التحقيقات في القضية والى ما آل القرار الظني. إليكم التفاصيل:
تقدّم "أ.ن" بإدعاء فوري لدى مخفر السعديات ضد المدعى عليه "طلال.ك" (سوري الجنسية)، مدلياً أنّ جدالاً حصل بينه وبين هذا الأخير على خلفية ركن سيارته، أقدم خلاله المدعى عليه على ضربه وشتمه مهدّداً إيّاه بالقتل قائلاً له: "بقوسك وبيتّم ولادك" ثمّ أقدم على ضربه بحجر على رأسه وبحجر آخر تجاه وجهه تمكّن من ردّه مما سبّب له كسر في يده اليسرى وبقي يتهجّم عليه ويرمي عبى سيارته الحجارة وقد تمكّن من الفرار متوجّهاً الى مستشفى سبلين الحكومي لتلقي العلاج، حيث عاينه الطبيب الشرعي نضال سيف الدين الذي أفاد في تقريره أنه تعاني من كسر في عظمة الساعد الأيسر وقد تمّ إجراء عملية له.
وتبين وجود جرح نازف بطول 3 سنتم يلزمه تقطيب على الجهة الخلفية من رأسه وأنّ حالته تستوجب تعطيله عن العمل لمدّة شهر مع التحفّظ.
وبالتحقيق مع المدعى عليه أفاد أنّ شجاراً حصل بينه وبين المدعي على خلفية ركن دراجته الناريّة، شهر خلاله المدعي سكين كاتر بوجهه فهرب، الا ان المدعي لحقه بعصا فضربه بحجر على رأسه لمنعه من الوصول إليه، إلا أنّ المدعي تابع شتمه فضربه بحجر آخر أصاب يده وغادر بعدها المكان.
وتبين أن المدعى عليه يقيم على الأراضي اللبنانية بصورة غير مشروعة، في حين أسقط المدعي حقوقه الشخصية عن المدعى عليه.
وباستجواب الأخير أمام قاضي التحقيق أكّد أنه ضرب المدعي دفاعاً عن نفسه.
وقد طلب قاضي التحقيق في جبل لبنان في قرار ظني عقوبة السجن المنصوص عنها في المادة 556 عقوبات و36 أجانب ومنع عنه المحاكمة من تهمة محاولة القتل لعدم توافر العناصر الجرمية، وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في الدامور.
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سمر يموت
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