تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة الأعياد

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:لمناسبة الأعياد المجيدة، باشرت وحدات الجيش تنفيذ تدابير أمنية مشددة في مختلف المناطق اللبنانية، لحماية الأماكن الدينية وتأمين حركة التسوق والمرافق السياحية والتجارية والاقتصادية.وتدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة، حفاظاً على السلامة العامة والانتظام العام في البلاد.