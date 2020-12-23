لبنان

في هذه البلدة.. تدابير صارمة في حق مخالفي الاجراءات الوقائية

Lebanon 24
23-12-2020 | 09:26
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 أعلنت بلدية بزيزا في بيان، انها ستكثف دورياتها خصوصا أمام منازل المصابين بكورونا في البلدة، ولن تتهاون أبدا "باتخاذ تدابير صارمة جدا في حق المخالفين للاجراءات الوقائية، وذلك بسبب عدد من الاشخاص غير المسؤولين والمستهترين بخطورة الوضع، ونظرا لتزايد حالات كورونا في البلدة أخيرا بوتيرة متسارعة، وانعدام المسؤولية لدى بعض الاشخاص المصابين حيث انهم لا يلتزمون الحجر المنزلي".

وأكدت انها "لن تسمح باقفال البلدة"، مناشدة "الأهالي التعاون معها بهذا الشأن والابلاغ فورا، في حال ملاحظة اي من المصابين يتجولون ضمن البلدة او خارجها، وبالتالي الاتصال بالقوى الامنية لإجراء اللازم".

وذكرت "بضرورة عدم إخفاء الإصابة عنها لأنها ستتبلغ بها من الوزارة، وفي المرة المقبلة اذا تبلغت بإصابة ويكون صاحبها متكتم عنها لأسباب غير مبررة، سيتعرض هذا الاخير لمحضر ضبط لأن المخاطرة بحياة الناس أمر غير مقبول ومخالف للقانون".

وتمنت على "كل مواطن ان يتحمل مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه غيره، والالتزام في تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة".

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