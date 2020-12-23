لبنان

رئيس أركان الجيوش الفرنسية في اليرزة

Lebanon 24
23-12-2020 | 09:33
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علن الجيش عبر موقعه على "تويتر"، وصول رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال François LECOINTRE الى قيادة الجيش في اليرزة، حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون.
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رئيس أركان الجيوش الفرنسية

لبنان

جوزف عون

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