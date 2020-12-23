اطفال جمعية ثراء الخيرية في ضيافة قطاع المرأة في تيار العزم

إستضاف قطاع المرأة في تيار العزم في مقره في طرابلس أطفال جمعية ثراء الخيرية في نشاط ترفيهي هادف حيث جرى عرض فيلم توعوي رياضي، و في نهاية النشاط تم توزيع الالبسة الرياضية الشتوية والكمامات على الأطفال المشاركين.مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض سكاف أوضحت على هامش هذا النشاط أن الرياضة بالنسبة للاطفال تعد امرا هاما جدا فهي تسهم في تنظيم حياة الطفل و تثقل ارادته و تعلمه الصمود في مواجهة المخاطر.وأضافت: لذلك علينا أن نعلم اولادنا تنظيم أوقاتهم و إعطاء وقت للرياضة وخاصة في عصر الانترنت والتكنولوجيا.