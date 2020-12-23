القاضية شواح تحكم لسهام تويني بسلفة وقتية في دعواها ضد النهار

أصدرت القاضية المنفردة المدنية في بيروت الناظرة في قضايا الأمور المستعجلة كارلا شواح قراراّ، معجل التنفيذ على أصله، قضى بإلزام شركة النهار ش.م.ل دفع مبلغ وقدره 250 ألف دولار أميركي للمدعية سهام عسيلي تويني أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع وذلك كسلفة وقتية على حساب الأتعاب السنوية التي استحقت لها في ذمة الشركة منذ العام 2016، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 200 ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.وكانت عسيلي قد قدمت استحضاراً، بواسطة وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة، بصفتها الشخصية، وصفة وصايتها بالإنفراد على ابنتيها القاصرتين ناديا وغبريللا، طالبة قبول الإستحضار شكلاً وإلزام الشركة منحها سلفة وقتية توازي كامل الدين المترتب لها في ذمتها وقدره 567 ألف دولار أميركي، بالإضافة الى الفائدة القانونية من تاريخ الحكم ولغاية التسديد الفعلي.وقد عرضت في الإستحضار بأنها أرملة الشهيد جبران تويني، وهي وابنتاها من عداد ورثته وقد عينت وصية عليهما بناء على حكم صادر عن المحكمة الأرثوذكسية الإبتدائية في بيروت، وأنه بعد استشهاد زوجها تم توقيع مخالصة مالية نتيجة اتفاق حصل بينها من جهة وبين السيدة نايلة تويني وجدها المرحوم غسان تويني من جهة أخرى.