لبنان

أرسلان: اللي بيطلع منا منطلع منو

Lebanon 24
23-12-2020 | 10:47
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غرد رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "سمعنا بالأمس بأن هناك تقدما بموضوع التأليف الذي أصبح ضروريا وحاجة ملحة للبنانيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لكن ليس على حساب الدروز وتهميشهم كطائفة مؤسسة لهذا الكيان وأساسية فيه، لذلك نحمل الرؤساء مسؤولية الاجحاف الذي سيلحق بنا كطائفة في حكومة 18 وزيرا".

وأضاف: "علما أننا لم نطلب طلبا مستحيلا إذا قلنا إما زيادة العدد للعشرين أو تخفيضه إلى 16 ليكون للدروز تمثيلهم الصحيح".

وختم بالقول: "بشكل أوضح "اللي بيطلع منا نحنا منطلع منّو" وليتحمل القريبون والبعيدون مسؤولية الظلم والحرمان والاجحاف بحق الطائفة التي قدمت وتقدم الكثير للبنان".
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