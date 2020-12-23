تدابير أمنية في قرى في قضاء النبطية

باشرت القوى الأمنية والعسكرية، تمركزا قرب الكنائس والأديرة التي ستقام فيها احتفالات الميلاد في النبطية، النبطية الفوقا، الكفور، كفروة وجرجوع، على أن تبلغ ذروة الاجراءات الوقائية والاستباقية ليلة عيد الميلاد حيث تعج الكنائس بالمصلين، وذلك حفاظا على الامن والاستقرار.