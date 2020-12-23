وزني من بعبدا: تقرر التواصل مع شركة ألفاريس أند مارسال لمتابعة التدقيق الجنائي المالي

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، أنه "تقرر استنادا إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة "الفاريس اند مارسال" لمتابعة التدقيق الجنائي المالي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والصناديق والمؤسسات العامة".