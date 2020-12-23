انزلقت السيارات وأصيب شخص.. تسرب مازوت على طريق حلبا التليل

أدى تسرب لمادة المازوت على الطريق الرئيسية التي تربط حلبا ببلدة التليل عكار، قرب أفران "الأصيل" إلى انزلاق سيارات، وإصابة سائق حافلة نقل صغيرة (فان) بجروح تم اسعافه ميدانيا من قبل عناصر الصليب الاحمر.وحضرت دورية من عناصر قوى الامن الداخلي إلى المكان لتنبيه السائقين العابرين على هذه الطريق، ريثما تتم معالجة كمية المازوت المتسربة.