لبنان

وفاة قبطان لبناني شاب قبل يوم من مقتل بجاني.. وصديقه يكذّب الشائعات

Lebanon 24
23-12-2020 | 11:09
A-
A+
Doc-P-777553-637443188120207417.jpg
Doc-P-777553-637443188120207417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت قناة "العربية" عن وفاة شاب لبناني يُدعى إيلي صفير بحادث "مشبوه". وربطت القناة بين وفاة صفير (36 عاماً) وجريمتي قتل العقيد أبو رجيلي والمصوّر الشاب جو بجاني.
وكتبت القناة: "من بين هذه الجرائم "الغامضة" بتوقيتها وعلاقتها بانفجار المرفأ، ما أشارت إليه مصادر مطّلعة لـ"العربية" حول وفاة "مشبوهة" لسائق يخوت في ميناء جونيه التي تقع شمال بيروت في محافظة جبل لبنان، وذلك قبل يوم واحد من مقتل جوزف بجاني".
ولفتت المصادر، بحسب "العربية"، إلى أنّ صفير "كان يقود يوم 4 آب يختاً كان يرسو في عرض البحر على مقربة من مرفأ بيروت، وربما كان يملك معطيات حول ما حصل هناك في تلك اللحظة"، بحسب ما قالت.

من جهتها، نشرت إذاعة "صوت كل لبنان" تقريراً قالت فيه إنّ منطقة زوق مصبح ودعت ابنها ايلي صفير، "الشاب الثلاثيني... ايلي الذي لم تمر سنة على زفه عريسا على الأرض"، وذلك يوم الاثنين الفائت.
ونقلت الإذاعة عن صديق لصفير قوله إنّ إيلي "كان يعمل قبطانا في المارينا في منطقة الضبية".
وعن وفاته، قال صديق صفير: "ايلي نام وما قام... ايلي توفي اثر ذبحة قلبية، وكل ما يقال ويشاع غير ذلك كذب".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2020-12-23
13:30 | 2020-12-23
13:10 | 2020-12-23
13:06 | 2020-12-23
13:03 | 2020-12-23
12:55 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website