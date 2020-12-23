قرار من اللبكي باقفال السجل العقاري ودائرة المساحة في حلبا لثبوت اصابة احد الموظفين

اتخذ محافظ عكار عماد اللبكي قرارا باقفال مكاتب امانة السجل العقاري ودائرة المساحة في مدينة حلبا - عكار اثر ثبوت اصابة احد الموظفين بفيروس كورونا المستجد.وستجرى عملية تعقيم شاملة للمكاتب خلال فترة الاقفال التي لم تحدد بعد بانتظار نتائج فحوصات الPCR التي ستجرى لكل موظفي الدائرتين وللمخالطين.