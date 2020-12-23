لبنان

وفد حزب الله استكمل جولته على رؤساء الادارات الرسمية في صيدا

Lebanon 24
23-12-2020 | 11:56
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استكمل "حزب الله" جولته على رؤساء الدوائر والمصالح والمؤسسات الرسمية في صيدا مطلعا على سير العمل فيها، حيث جال وفد برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر وضم كل من الدكتور أحمد دكور وأحمد الجبيلي، على المدير الاقليمي للاشغال في الجنوب علي حب الله، ورؤساء مصلحة المالية في الجنوب سمير حسين، دائرة تنفيذ المياه في الجنوب حسن منتش، دائرة العمل في الجنوب بالتكليف الدكتور روجيه رحيم، مكتب مصلحة تسجيل السيارات في الجنوب عمر وهبي، منطقة لبنان الجنوبي في الاتصالات مريم المغربي، رئيس مجلس ادارة ومدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، ومدير عام شركة كهرباء مراد علي مراد.

واطلع الوفد على سير العمل في تلك الدوائر والمصالح والمؤسسات والمشاكل التي تعاني منها مؤكدين "ضرورة مواصلة الجهود رغم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد".

كما زار الوفد رئيس مصلحة توزيع الجنوب في مؤسسة كهرباء لبنان سامر عبدالله في دارته في شحيم مقدما التعازي بوفاة والده.
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