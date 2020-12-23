الثلوج على ارتفاع 1500 متر غداً..متى تنحسر الأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ويتشكل الضباب على المرتفعات، كما تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر، ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود، يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، ويستمر حتى بعد ظهر يوم غد الخميس، حيث يستقر الطقس تدريجيا.

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 إلى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خصوصا في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق وتلامس ليلا 1600متر.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ويتشكل الضباب على المرتفعات، كما تهطل أمطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء ويتحول الى قليل الغيوم.

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو على 1700 متر خلال الليل و في ساعات الصباح الاولى.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من 5 الى 13 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية ليلا، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,39

- ساعة غروب الشمس: 16,34