توقيف 3 أشخاص بسرقة قطع حديدية من ورشة

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في بلدة الطيبة الجنوبية، ثلاثة أشخاص أحدهم قاصر عمره حوالي سبع سنوات بجرم سرقة قطع حديدية من ورشة وقد سلموا جميعهم مع سيارة "رابيد" كانوا يستقلونها نوع "أوبل" دون لوحات بداخله المضبوطات الى مخفر عديسة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.