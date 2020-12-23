لبنان

الأمن العام يعلن افتتاح نادي الرماية المستحدث في جسر العدلية

Lebanon 24
23-12-2020 | 13:06
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها أن "نادي الرماية المستحدث لديها في جسر العدلية - بيروت بات جاهزا لاستقبال الضباط في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والعسكريين، من الأجهزة الأمنية كافة وكذلك المدنيين لإجراء الرماية بصورة فردية أو جماعية.


تقدم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام - إدارة النادي - جسر العدلية.
لمزيد من المعلومات بخصوص المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات وبدلات الإشتراك، يمكن الإتصال على الرقم : 398496/01 أو زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للامن العام على شبكة الإنترنت:
www.general-security.gov.lb
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