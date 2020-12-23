لبنان

بعد إقرارها.. بري يوقع هذه القوانين

Lebanon 24
23-12-2020 | 13:09
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وقع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسة 21/12 2020 لاحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة الى أن المجلس النيابي في جلسته الاخيرة أقر 14 قانون:

١- تعديل اسم بلدة "عرمتي" ليصبح "عرمتى" قضاء جزين.

٢- احداث محمية جبل حرمون الطبيعية.

٣- الاجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكه بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية.

٤- إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري.

٥- تعديل القانون 293 على 2014 حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري .

٦- تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.

٧- تمديد العمل بالقانون رقم 107 تاريخ 30 -11- 2018 التمديد لكهرباء زحلة.

٨- تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض.

٩- إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز عام 2006.

١٠- حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقديمات المضمونين .

١١- تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسيه .

١٢- إعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021.

١٣- تصحيح اسم قرية (زعربتغرين) باسم قرية (زغرتغرين) في محافظه الشمال قضاء المنية الضنية.

١٤- تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 - 9- 1956 لمدة سنه واحدة.
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