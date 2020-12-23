بعد إقرارها.. بري يوقع هذه القوانين

وقع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسة 21/12 2020 لاحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة الى أن المجلس النيابي في جلسته الاخيرة أقر 14 قانون:
١- تعديل اسم بلدة "عرمتي" ليصبح "عرمتى" قضاء جزين.
٢- احداث محمية جبل حرمون الطبيعية.
٣- الاجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكه بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية.
٤- إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري.
٥- تعديل القانون 293 على 2014 حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري .
٦- تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.
٧- تمديد العمل بالقانون رقم 107 تاريخ 30 -11- 2018 التمديد لكهرباء زحلة.
٨- تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض.
٩- إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز عام 2006.
١٠- حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقديمات المضمونين .
١١- تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسيه .
١٢- إعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021.
١٣- تصحيح اسم قرية (زعربتغرين) باسم قرية (زغرتغرين) في محافظه الشمال قضاء المنية الضنية.
١٤- تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 - 9- 1956 لمدة سنه واحدة.