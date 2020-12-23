بعد إقرارها.. بري يوقع هذه القوانين

وقع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسة 21/12 2020 لاحالتها الى رئاسة مجلس الوزراء.تجدر الإشارة الى أن المجلس النيابي في جلسته الاخيرة أقر 14 قانون:١- تعديل اسم بلدة "عرمتي" ليصبح "عرمتى" قضاء جزين.٢- احداث محمية جبل حرمون الطبيعية.٣- الاجازة بإبرام اتفاقية تأسيس شراكه بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية.٤- إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري.٥- تعديل القانون 293 على 2014 حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري .٦- تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.٧- تمديد العمل بالقانون رقم 107 تاريخ 30 -11- 2018 التمديد لكهرباء زحلة.٨- تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض.٩- إعفاء السيارات التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز عام 2006.١٠- حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقديمات المضمونين .١١- تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسيه .١٢- إعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021.١٣- تصحيح اسم قرية (زعربتغرين) باسم قرية (زغرتغرين) في محافظه الشمال قضاء المنية الضنية.١٤- تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 - 9- 1956 لمدة سنه واحدة.