توقيف 4 أشخاص على خلفية حرق شجرة الميلاد في الضنية

أفاد مراسل "لبنان 24" أن مخابرات الجيش اللبناني في الضنية نفذت مداهمات عدة في بلدة سير- الضنية على خلفية احراق شجرة الميلاد صباح امس.

وقد تمكنت مخابرات الجيش من توقيف حتى الآن 4 اشخاص للإشتباه بقيامهم باحراق الشجرةوجاري التحقيق معهم.