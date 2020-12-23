لبنان

توقيف 4 أشخاص على خلفية حرق شجرة الميلاد في الضنية

Lebanon 24
23-12-2020 | 13:41
A-
A+
Doc-P-777598-637443280498907183.jpg
Doc-P-777598-637443280498907183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد مراسل "لبنان 24" أن مخابرات الجيش اللبناني في الضنية نفذت مداهمات عدة في بلدة سير- الضنية على خلفية احراق شجرة الميلاد صباح امس.
 
وقد تمكنت مخابرات الجيش من توقيف حتى الآن 4 اشخاص للإشتباه بقيامهم باحراق الشجرةوجاري التحقيق معهم.
مواضيع ذات صلة
خسارة منتخب لبنان للشابات ودياً أمام مصر في القاهرة
lebanon 24
23/12/2020 17:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري من بعبدا: هناك وضوح في المشاكل السياسية وأقول للبنانيين إنّ الانهيار يحتاج إلى حكومة اختصاصيين لوقفه
lebanon 24
23/12/2020 17:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بري عرض مع سلامة الاوضاع المالية : ليكن الميلاد محطة لميلاد جديد للبنان
lebanon 24
23/12/2020 17:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المواهب التقنية في لبنان تشارك في التصفيات الإقليمية النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات
lebanon 24
23/12/2020 17:23:24 Lebanon 24 Lebanon 24

شجرة الميلاد

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:01 | 2020-12-23
16:49 | 2020-12-23
16:46 | 2020-12-23
15:54 | 2020-12-23
15:28 | 2020-12-23
15:05 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website