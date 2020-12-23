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لبنان
توقيف 4 أشخاص على خلفية حرق شجرة الميلاد في الضنية
Lebanon 24
23-12-2020
|
13:41
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أفاد مراسل "لبنان 24" أن مخابرات الجيش اللبناني في الضنية نفذت مداهمات عدة في بلدة سير- الضنية على خلفية احراق شجرة الميلاد صباح امس.
وقد تمكنت مخابرات الجيش من توقيف حتى الآن 4 اشخاص للإشتباه بقيامهم باحراق الشجرةوجاري التحقيق معهم.
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