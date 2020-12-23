المالية بدأت بدفع المخصصات والرواتب الشهرية اعتبارا من اليوم

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان انه "استنادا إلى المذكرة التي وقعها وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني رقم 4090/ص1 تاريخ 3/12/2020، بدأت وزارة المالية بدفع المخصصات والرواتب الشهرية ومعاشات التقاعد عن شهر كانون الثاني 2021، وكذلك أجور الأجراء والمتعاقدين وسائر الأجور التي تستحق آخر شهر كانون الأول 2020 اعتبارا من اليوم".